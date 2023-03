Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse en raison des craintes liées aux taux d'intérêt et des ventes soutenues à l'étranger.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,31 % à 17 465, à 7 h 50 IST.

Deux des trois principaux indices de Wall street ont chuté après que des données officielles aient montré que les prix des matières premières aux États-Unis ont augmenté en février, suggérant que l'inflation reste à des niveaux élevés.

Les données, ainsi que les lectures précédentes sur les prix mensuels à la consommation et à la production en janvier et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, ont renforcé les attentes d'un régime de taux d'intérêt élevés plus long que prévu aux États-Unis.

Une hausse de l'inflation en Allemagne a également renforcé les attentes de hausses de taux agressives par la Banque centrale européenne.

Les marchés asiatiques ont reculé jeudi, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, perdant 0,14 %. [MKTS/GLOB]

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé un montant net de 4,25 milliards de roupies d'actions mercredi.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont vendu pour 387,89 milliards de roupies indiennes (4,70 milliards de dollars) d'actions indiennes en 2023 jusqu'à présent.

Les actions indiennes ont mis fin à une série de huit jours de pertes mercredi, aidées par les valeurs métallurgiques suite aux données solides sur l'activité manufacturière en Chine. Les analystes ont averti que les mouvements de mercredi étaient probablement temporaires.

STOCKS À SUIVRE ** Eicher Motors : Royal Enfield a vendu 71 544 unités en février, soit une hausse de 21 % en glissement annuel, contre 59 160 unités. Les ventes de l'activité internationale ont augmenté de 1%.

** Bajaj Finserv : La société obtient la licence réglementaire pour lancer une activité de fonds communs de placement.

** Rail Vikas : Co émerge le plus bas soumissionnaire pour la fabrication et la maintenance de 200 trains Vande Bharat ; le coût par train est de 1,20 milliards de roupies.

** Adani Ports : La société incorpore l'unité HM Agri Logistics pour le développement de complexes de silos.

** Sunteck Realty : La société signe un contrat de location avec Upgrad pour son projet commercial haut de gamme ; le projet devrait générer des revenus de 20 milliards de roupies pendant la durée du bail.

(1 $ = 82,4900 roupies indiennes)