Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse en raison des inquiétudes liées à la hausse des taux américains.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,56 % à 17 966 à 7 h 53 IST.

Les principaux indices de Wall street ont clôturé en baisse de plus de 1% jeudi, après que des données officielles aient montré une hausse plus importante que prévu des prix à la production en janvier et une forte baisse des demandes d'allocations chômage, signalant que la Fed pourrait poursuivre plus longtemps son régime de taux d'intérêt élevés pour lutter contre l'inflation.

Les marchés asiatiques ont également reculé, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon perdant 0,65 %.

L'achat d'actions indiennes par les investisseurs étrangers a permis de limiter les pertes.

Au cours des cinq dernières sessions, les FII ont acheté un montant net de 60,88 milliards de roupies indiennes (736,31 millions de dollars), inversant ainsi une tendance à la vente prolongée plus tôt dans l'année.

Le Nifty 50 a progressé de 1% dans cette semaine jusqu'à présent. Les analystes s'attendent à ce que l'indice de référence se consolide entre les niveaux de 17 800 et 18 300 à court terme.

VALEURS À SUIVRE

** Ultratech Cement : La société annonce la mise en service d'une capacité de production de ciment de 1,30 MTPA (million de tonnes par an) à Chhattisgarh et d'une capacité de broyage de 2,80 MTPA à Odisha. La capacité totale de fabrication de ciment passe à 126,95 MTPA.

** RailTel Corporation : La société remporte une commande d'une valeur de 270,70 millions de roupies de la Bangalore Metro Rail Corporation.

** Vedanta : Co a été déclaré soumissionnaire privilégié pour le bloc de nickel, de chrome et d'éléments associés du groupe du platine à Chhattisgarh.

** RPP Infra Projects : Co remporte plusieurs commandes de Chennai Corporation pour la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales.

(1 $ = 82,6830 roupies indiennes)