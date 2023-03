Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse en raison du ralentissement de la croissance au troisième trimestre et de la faiblesse des indicateurs mondiaux.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,16 % à 17 371,50, à 7 h 49 IST.

La croissance économique de l'Inde a ralenti à 4,4 % au cours du trimestre de décembre, ce qui est inférieur aux attentes d'une croissance de 4,6 % et plus lent que la croissance de 6,3 % du trimestre précédent, en raison de la diminution de la demande refoulée et de la faiblesse persistante du secteur manufacturier.

Les actions de Wall street ont chuté en raison des inquiétudes concernant la prolongation d'un régime de taux d'intérêt élevés, les données économiques récentes des États-Unis indiquant une poussée de l'inflation.

Les marchés asiatiques se sont remis d'un départ mitigé après que les données manufacturières de la Chine se sont avérées plus fortes que prévu. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,89 %. [MKTS/GLOB]

La vente soutenue des actions indiennes par des investisseurs étrangers ne fait qu'ajouter aux inquiétudes. Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions pour une valeur nette de 45,59 milliards de roupies.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont vendu pour une valeur nette de 341,46 milliards de roupies d'actions indiennes en 2023 jusqu'à présent.

Les actions indiennes ont enregistré leur plus longue série de pertes en près de quatre ans mardi, l'indice de référence Nifty clôturant sous la moyenne mobile de 200 jours et enregistrant sa troisième perte mensuelle consécutive.

STOCKS À SUIVRE ** Zydus Lifesciences : La société obtient l'approbation finale de l'organisme américain de réglementation des médicaments pour plusieurs comprimés.

** Axis Bank : Le créancier achèvera l'acquisition de l'activité consommateurs en Inde et de l'activité consommateurs NBFC de Citibank le 1er mars 2023.

** Power Grid : Co émerge comme soumissionnaire retenu pour établir une ligne de transmission inter-états dans le Gujarat.

** Adani Enterprises : L'unité de Co obtient une lettre d'intention du gouvernement d'Odisha pour le bloc de bauxite de Kutrumali à Odisha.

** Samvardhana Motherson : La société achève l'achat des actifs des opérations de fabrication et d'assemblage de châssis de Daimler India Commercial Vehicles.

(1 $ = 82,6680 roupies indiennes)