Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse mercredi, les craintes croissantes de récession aux États-Unis ayant compensé l'optimisme prudent des marchés intérieurs au cours d'une semaine chargée en résultats.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en baisse de 0,19 % à 17 752,50 à 8h00 IST.

Le Nifty 50 a augmenté au cours des deux sessions de cette semaine, ajoutant plus de 0,8 %, alors que les bénéfices arrivent au compte-gouttes.

Maruti Suzuki India Ltd, Bajaj Finance Ltd, SBI Life Insurance Company Ltd, HDFC Life Insurance Company Ltd, L&T Technology Services Ltd sont parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats trimestriels mercredi.

Les indices mondiaux ont été faibles, les actions de Wall street ayant clôturé en forte baisse la nuit dernière en raison de la faiblesse des données économiques et de résultats décevants.

La confiance des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis neuf mois en avril, selon une enquête, intensifiant les craintes d'une récession potentielle dans un avenir proche.

Les bénéfices et les perspectives mitigés de plusieurs entreprises, dont General Motors, PepsiCo et McDonald's, ont également pesé sur les marchés américains. La First Republic Bank, créancier en difficulté, a chuté de près de 50 % après avoir fait état d'une chute des dépôts au cours du trimestre de mars. Pendant ce temps, les actions asiatiques sont restées modérées. [MKTS/GLOB]

"Le cycle de hausse des taux aux États-Unis et dans les pays européens devrait se poursuivre, ce qui pourrait pousser davantage les économies clés dans une phase de ralentissement", a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail) chez Kotak Securities.

La probabilité d'une augmentation de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de la prochaine réunion du 3 mai s'élève à 79,3 %.

Bien que les analystes aient réitéré leur opinion positive sur les actions indiennes à court terme, ils ont mis en garde contre la nécessité de se concentrer sur la sélection des actions et des secteurs dans le contexte de la faiblesse des indices mondiaux.

Hindustan Unilever Ltd, Axis Bank Ltd, ACC Ltd, Wipro Ltd, Tech Mahindra Ltd, Ultratech Cement Ltd et Kotak Mahindra Bank Ltd figurent parmi les entreprises qui doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

Valeurs à surveiller :

** Bajaj Auto Ltd : le groupe annonce une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre en raison de la faiblesse des exportations.

** Tata Consumer Products Ltd : La société annonce une augmentation moins importante que prévu de ses bénéfices au cours du trimestre de mars, en raison de l'activité des boissons domestiques.

** Cipla Ltd : l'unité de Cipla située dans le Delaware, aux États-Unis, sera dissoute avec effet au 28 avril 2023.

** AU Small Finance Bank Ltd : Le créancier annonce une croissance de 23% en glissement annuel de son bénéfice consolidé au 4ème trimestre.

(1 $ = 81,8790 roupies indiennes)