Les actions indiennes devraient débuter en demi-teinte mardi, les commentaires optimistes des principaux responsables de la Réserve fédérale américaine ayant pesé sur le sentiment des investisseurs, tandis que les ventes étrangères soutenues à l'approche des deux dernières phases des élections nationales devraient maintenir la volatilité à un niveau élevé.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 592 à 8h07 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira au-dessus de la clôture de samedi à 22 502.

Les actions sont restées stables lors d'une session spéciale samedi, les opérateurs boursiers ayant testé un système de sécurité pour les échanges d'actions.

La volatilité sur les marchés indiens reste à 20,53, juste à côté du record de 19 mois de 20,6 atteint le 13 mai.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur de 282,42 milliards de roupies (près de 3,5 milliards de dollars) en mai jusqu'à présent, le plus élevé en 16 mois depuis janvier 2023.

Les ventes soutenues des investisseurs étrangers s'expliquent par les valorisations relativement élevées des actions indiennes par rapport à d'autres marchés émergents comme la Chine, ainsi que par la prudence à l'approche des résultats des élections nationales qui auront lieu le 4 juin. Toutefois, les investisseurs institutionnels nationaux ont été acheteurs nets au cours de 19 des 20 dernières séances, ce qui a contribué à la stabilité des marchés.

Parallèlement, les marchés asiatiques ont ouvert en baisse, l'indice MSCI Asie hors Japon perdant 0,87 %. Au cours de la nuit, les actions de Wall Street ont été mitigées, les commentaires optimistes des responsables de la Fed ayant pesé sur le sentiment.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Oil and Natural Gas Ltd (ONGC) : L'explorateur d'État a dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre lundi, stimulé par des prix plus élevés et une demande de carburant soutenue.

** Reddy's Laboratories : Les médias locaux rapportent que le fabricant de médicaments rappelle sa poudre Javygator pour solution orale en raison du fait qu'il s'agit d'un "médicament sous-puissant", comme l'a déclaré la FDA américaine.

** Biocon : Le fabricant de médicaments a déclaré que son unité a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son médicament pour les yeux et est entrée sur le marché américain de l'ophtalmologie.

(1 $ = 83,3210 roupies indiennes)