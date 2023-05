Les actions indiennes devraient ouvrir en légère baisse mardi, les investisseurs digérant les résultats du trimestre de mars avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,20 % à 18 236,50 à 8h03 IST.

L'indice de référence Nifty 50 a augmenté de plus de 4 % en avril, son meilleur mois depuis novembre 2022. L'indice est passé en territoire suracheté pour la première fois en près de cinq mois vendredi.

L'indice a gagné 2,5 % la semaine dernière, enregistrant des gains dans chacune des cinq dernières sessions malgré une ouverture en baisse dans deux sessions.

"Les actions nationales ne cessent de se renforcer, soutenues par des bénéfices sains et les achats des investisseurs institutionnels étrangers", a déclaré Siddhartha Khemkha, responsable de la recherche pour les particuliers chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

"Attendez-vous à ce que cette dynamique se poursuive et à ce que le Nifty se dirige vers les niveaux de 18 200."

Les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série d'achats pour la troisième session et ont ajouté des actions pour une valeur de 33,04 milliards de roupies indiennes (202,34 millions de dollars) vendredi.

Les actions de Wall street ont clôturé en légère baisse dans la nuit après que les données ont montré que les dépenses de construction aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, indiquant la force des dépenses économiques. Cela a ouvert la voie à une augmentation des taux d'intérêt mercredi. Les actions asiatiques sont modérées. [MKTS/GLOB]

Les chances d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion du 3 mai s'élèvent à 97,1 %, contre 80 % vendredi.

Tata Steel Ltd, Ambuja Cements Ltd, Varun Beverages Ltd, DCM Shriram Ltd, Home First Finance Company Ltd, et KEI Industries sont parmi les sociétés qui ont publié leurs résultats mardi.

Actions à surveiller :

** Le bénéfice d'Ultratech Cement Co pour le trimestre de mars chute de plus de 32% en raison de la hausse des coûts énergétiques.

** Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd : la société annonce une hausse de son bénéfice consolidé au cours du trimestre de mars, en glissement annuel.

** Kotak Mahindra Bank Ltd : le créancier annonce une hausse de 26 % de son bénéfice net au quatrième trimestre.

** RBL Bank Ltd : les avances brutes du créancier augmentent de 16 % en glissement annuel.

(1 $ = 81,6950 roupies indiennes)