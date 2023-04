Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse jeudi après avoir enregistré des pertes au cours des trois dernières séances, mais la prudence a prévalu alors que les résultats trimestriels arrivent au compte-gouttes, dans un contexte de faiblesse des indices mondiaux.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,23% à 17 693,50 à 8h13 IST.

HCLTech Ltd devrait publier ses résultats jeudi, tandis que Reliance Industries Ltd, la plus grande entreprise indienne en termes de capitalisation boursière, publiera ses résultats vendredi.

L'indice de référence Nifty 50 a perdu 1,17 % depuis le début de la semaine, la faiblesse des résultats des deux principales sociétés de technologies de l'information (TI), Tata Consultancy Services Ltd et Infosys Ltd, ayant pesé sur le moral des investisseurs.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont également devenus vendeurs nets d'actions indiennes au cours des trois dernières sessions, se délestant de 131,7 millions de roupies (1,6 million de dollars) mercredi.

"Alors que les marchés ont vu les FII réduire leur exposition aux actions au cours des dernières sessions, les récents résultats décevants de certaines sociétés informatiques de premier plan ont été un point négatif", a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail) chez Kotak Securities.

Les actions mondiales sont restées modérées en raison de la probabilité croissante que la Réserve fédérale américaine augmente ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion le 3 mai, et alors que les investisseurs digèrent les derniers rapports sur les bénéfices. [MKTS/GLOB]

Actions à surveiller :

** Mastek Ltd : Le groupe annonce une baisse de son bénéfice net consolidé pour le trimestre de mars et approuve un dividende final de 12 roupies par action.

** Tata Communications Ltd : L'entreprise annonce une baisse de son bénéfice net consolidé au 4ème trimestre.

** Ultratech Cement Ltd : la société augmente la capacité de son unité de broyage à Bihar.

** Résultats jeudi : HCLTech, Cyient Ltd, Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd, ICICI Prudential Life Ltd, Oriental Hotels Ltd, Bodhi Tree Multimedia Ltd.

** Résultats vendredi : Reliance Industries, Hindustan Zinc Ltd.

(1 $ = 82,2400 roupies indiennes)