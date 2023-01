Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse alors que les craintes de récession aux États-Unis s'atténuent.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,44% à 18 032,50, à 07h34 IST.

Les marchés indiens étaient fermés jeudi pour un jour férié.

Les indices de référence, l'indice Nifty 50 et le S&P BSE Sensex, ont perdu 0,7 % chacun au cours de la semaine tronquée jusqu'à présent.

Entre-temps, l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au quatrième trimestre, les consommateurs ayant augmenté leurs dépenses en biens, selon des données, bien qu'il pourrait s'agir du dernier trimestre de croissance solide du PIB avant que les effets retardés des fortes hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale ne se fassent pleinement sentir.

Wall street a terminé la nuit en territoire positif, les solides données économiques américaines ayant apaisé les craintes de récession. Sur les autres marchés asiatiques, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,53 % pour atteindre un sommet de près de neuf mois. [MKTS/GLOB]

Les données de jeudi ont montré que l'économie américaine s'est mieux comportée au quatrième trimestre que ne le prévoyaient les analystes, et que le marché du travail est resté tendu, malgré certains signes d'affaiblissement de la demande.

Les investisseurs se concentreront sur le budget de l'Union le 1er février, avec comme éléments déclencheurs la trajectoire de consolidation fiscale du gouvernement et le calendrier d'emprunt pour l'exercice 2024.

La semaine prochaine sont également prévues les réunions de politique monétaire de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne, qui feront la lumière sur la trajectoire des taux d'intérêt que les banques centrales sont susceptibles d'adopter.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 23,94 milliards de roupies (294,04 millions de dollars) d'actions sur une base nette mercredi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté pour 13,78 milliards de roupies d'actions.

VALEURS À SUIVRE

** Adani Enterprises : La société proposera vendredi son offre publique de rachat de 200 milliards de roupies, qui sera clôturée le 31 janvier. La fourchette de prix de l'OPF est de 3.112-3.276 par action. Co a également déclaré qu'elle évalue une action contre Hindenburg Research suite à ses accusations d'utilisation abusive de paradis fiscaux offshore.

** Tata Motors : Co a battu les attentes des analystes et a affiché un bénéfice pour la première fois en deux ans au troisième trimestre.

** Dr. Reddy's Laboratories : Co annonce un bénéfice net consolidé supérieur aux estimations pour le troisième trimestre, grâce à la bonne tenue des activités en Amérique du Nord.

** Bajaj Auto : Co annonce un bénéfice plus important que prévu pour le troisième trimestre mercredi, la forte demande intérieure et une augmentation des prix de ses motos et scooters ayant compensé la faiblesse des exportations.

** DLF : Co affiche une hausse du bénéfice net consolidé au trimestre de décembre grâce à la réduction des coûts et à la stabilité de la demande.

(1 $ = 81,4180 roupies indiennes)