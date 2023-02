Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse avant la décision de politique de la RBI

Mardi, M. Powell a déclaré que la désinflation avait commencé et qu'il s'attendait à une baisse significative de l'inflation cette année.

Wall street a clôturé en hausse pendant la nuit, tandis que l'indicateur MSCI de l'indice plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,51%. [MKTS/GLOB] La RBI est susceptible d'augmenter les taux de 25 points de base (pb) mercredi et de faire une pause pour le reste de l'année, selon un sondage Reuters, alors que l'inflation de détail est finalement entrée dans la bande de tolérance de la banque centrale de 2 % à 6 % au cours des deux derniers mois de 2022. "Le comité de politique monétaire de la RBI considérera favorablement les récentes impressions d'inflation", a déclaré Suvodeep Rakshit, économiste principal chez Kotak Institutional Equities. Rakshit s'attend à une dernière hausse de 25 pb aujourd'hui. "Cela permettrait à la RBI d'être sur une pause prolongée alors qu'elle évalue l'impact décalé des hausses de taux passées et des mouvements des prix des intrants, l'évolution des conditions de la demande mondiale et intérieure, et le comportement des banques centrales mondiales." Les participants au marché se concentreront sur le commentaire de la RBI concernant la trajectoire future des hausses de taux, la liquidité et si elle modifie sa position de "retrait de l'accommodation" à "neutre".

STOCKS À SUIVRE ** Bharti Airtel Ltd : L'opérateur télécom a annoncé mardi une augmentation plus importante que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'ajout d'abonnés 4G et à un revenu par utilisateur plus élevé. ** Hero MotoCorp : Le fabricant de deux-roues a annoncé mardi un bénéfice trimestriel plus important que prévu, les hausses de prix ayant compensé une baisse de la demande.

** Adani Green Energy Ltd : La société a déclaré que son bénéfice a plus que doublé au troisième trimestre, car la puissance totale qu'elle a fournie aux clients a augmenté.

** New Delhi Television Ltd : Le diffuseur a déclaré que son bénéfice a plus que diminué de moitié au troisième trimestre en raison de la faible demande publicitaire.

** Oil and Natural Gas Corp : La société investira 3,5 milliards de dollars au cours des trois ou quatre prochaines années pour augmenter la production de ses actifs offshore occidentaux, a déclaré mardi Pankaj Kumar, responsable des actifs offshore.