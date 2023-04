Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse mardi avant les résultats des entreprises pour le trimestre de mars, et dans un contexte de prudence quant à la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en mai.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,21% à 17 721,50 à 8h04 IST.

Le Nifty 50 a augmenté de près de 4 % au cours des six dernières séances. Les bénéfices des entreprises, prévus à partir de mardi, seront l'élément déclencheur à court terme pour les marchés, selon les analystes.

La société de jeux de casino Delta Corp Ltd publiera ses résultats du quatrième trimestre mardi, suivie par la société de technologie de l'information Tata Consultancy Services Ltd mercredi.

J.P. Morgan a récemment déclaré que TCS et Infosys Ltd étaient les plus exposées aux banques régionales des États-Unis, qui sont en proie à des turbulences financières.

Les deux entreprises, ainsi que leur concurrent plus petit LTIMindtree Ltd, pourraient devoir constituer des provisions au quatrième trimestre, selon J.P. Morgan.

Les actions de Wall street ont clôturé en légère hausse la nuit dernière, la probabilité croissante d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed en mai ayant renforcé la prudence. Les investisseurs attendent les données de l'indice des prix à la consommation et les minutes de la réunion de mars de la Fed mercredi.

Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté après que la Banque de Corée ait maintenu ses taux d'intérêt pour la deuxième fois utile. Mais les actions chinoises ont été modérées après que l'inflation en mars ait atteint le rythme le plus lent depuis septembre 2021, suggérant une faiblesse de la demande après la réouverture de l'économie. [MKTS/GLOB]

L'inflation à la consommation en Inde a probablement diminué en mars pour atteindre 5,80%, plongeant sous le seuil de tolérance supérieur de la RBI pour la première fois en 2023, selon un sondage Reuters auprès d'économistes. Les données sont attendues mercredi.

Pendant ce temps, les investisseurs étrangers ont prolongé leur série d'achats pour la septième session consécutive lundi, ajoutant 8,83 milliards de roupies (107,7 millions de dollars) d'actions.

Actions à surveiller :

** IRB Infrastructure Developers Ltd : Co enregistre une collecte de péage de 3,70 milliards de roupies en mars 2023.

** Bank of Baroda Ltd : Le créancier déclare que le total des avances a augmenté de 19% en glissement annuel pour le trimestre se terminant en mars ; révise également le MCLR à un an à 8,6% de 8,55%, à compter du 12 avril.

** Shilpa Medicare Ltd : La société obtient l'approbation de la FDA américaine pour un médicament destiné à traiter les patients adultes atteints d'arthrite psoriasique active.

** Star Health : Le total des primes directes brutes du trimestre de mars a augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 114,64 milliards de roupies.

(1 $ = 81,9650 roupies indiennes)