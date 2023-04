Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse mardi, le sentiment s'améliorant après les résultats trimestriels solides des poids lourds Reliance Industries Ltd et ICICI Bank Ltd, avec d'autres résultats prévus plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,15 % à 17 785,50 à 7h48 IST.

Le Nifty 50 a clôturé en hausse de 0,68% lundi, tiré par les valeurs financières, qui ont grimpé de près de 1,5%.

"Les résultats meilleurs que prévu du quatrième trimestre d'ICICI Bank au cours du week-end et l'assouplissement de la RBI à l'égard de la fusion de HDFC Bank ont conduit à un rallye dans le secteur financier", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Les analystes s'attendent à ce que les marchés restent dans une fourchette avec un biais positif au fur et à mesure de l'arrivée des bénéfices.

Les actions de Wall street ont clôturé en demi-teinte lundi, les investisseurs digérant les résultats des entreprises alors que les chances d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine le 3 mai augmentent. Les actions asiatiques sont restées modérées. [MKTS/GLOB]

Les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série de ventes pour six sessions consécutives lundi, se délestant de 4,12 milliards de roupies (50,3 millions de dollars) d'actions.

Nestlé Ltd, Bajaj Auto Ltd, Bajaj Finance Ltd, Maruti Suzuki Ltd, Hindustan Unilever Ltd, Axis Bank Ltd, ACC Ltd, Wipro Ltd, Ultratech Cement Ltd et Kotak Mahindra Bank Ltd sont parmi les sociétés qui doivent publier leurs chiffres trimestriels cette semaine.

Actions à surveiller :

** Ipca Laboratories Ltd : Co to buy over 33% stake in Unichem Laboratories for up to 10.34 billion rupees.

** Mahindra Lifespace Developers Ltd : La société a été choisie comme partenaire pour redévelopper une société résidentielle à Mumbai qui propose un potentiel de revenus d'environ 8,5 milliards de roupies.

** Century Textile and Industries : La société annonce un bond de 69% en glissement annuel de son bénéfice consolidé à 1,45 milliards de roupies au cours du trimestre de mars.

** Principaux résultats mardi : Bajaj Auto Ltd, Nestlé India Ltd, HDFC Asset Management Company Ltd, AU Small Finance Bank Ltd, Tata Consumer Products Ltd, Dalmia Bharat Ltd, Mahindra CIE Automotive Ltd, Mahindra Lifespace Developers Ltd, Mahindra Holidays and Resorts India Ltd, Rallis India Ltd, Meghmani Finechem Ltd, Nippon Life India Asset Management Ltd.

(1 $ = 81,8790 roupies indiennes)