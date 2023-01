Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ; les FII deviennent des acheteurs nets.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,19 % à 18 110,50, à 7 h 28 IST.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont interrompu leur série de ventes de dix-sept jours, en achetant pour 2,11 milliards de roupies (25,85 millions de dollars) d'actions sur une base nette mardi. Ils avaient vendu des actions pour une valeur de 246,51 milliards de roupies (3,02 milliards de dollars) depuis le 23 décembre.

Les évaluations nationales ne sont pas bon marché après que l'Inde ait surperformé les principaux indices de référence mondiaux l'année dernière, et avec la réouverture des frontières de la Chine, les fonds sont réalloués vers les marchés où les évaluations sont relativement attractives, ont déclaré les analystes.

L'indice blue-chip Nifty 50 a gagné 4,33% en 2022, tandis que la jauge MSCI des actions du monde entier a chuté de 19,8%.

Les gains durables des actions seront toutefois observés si les investisseurs étrangers continuent à allouer des fonds au marché.

Entre-temps, une hausse des prix du pétrole, leur plus haut depuis plus de six semaines, pourrait plafonner les gains car ils sont négatifs pour les pays importateurs de pétrole comme l'Inde, où le brut constitue la majeure partie de la facture d'importation du pays. [O/R]

VALEURS À SUIVRE

** Stocks de sucre : L'Inde s'est engagée à exporter environ 5,6 millions de tonnes de sucre depuis que le gouvernement a déclaré à la fin de l'année dernière que les usines pourraient expédier jusqu'à 6,1 millions de tonnes de l'édulcorant d'ici mai, ont déclaré à Reuters des sources gouvernementales, commerciales et industrielles.

** Adani Enterprises et Ashok Leyland : Adani Enterprises a déclaré avoir signé un accord avec Ashok Leyland et la société canadienne Ballard Power pour lancer un projet pilote visant à développer un camion électrique à pile à combustible à hydrogène pour la logistique et le transport miniers.

** Eris Lifesciences et Glenmark Pharmaceuticals : Le fabricant de médicaments Eris Lifesciences a déclaré qu'il achèterait un portefeuille de marques dermatologiques de Glenmark Pharmaceuticals pour 3,4 milliards de roupies (41,63 millions de dollars) afin d'approfondir sa présence dans les segments des antifongiques et des antipsoriasis.

** ICICI Lombard : Le bénéfice net de la société augmente au trimestre de décembre, les primes nettes acquises augmentent de 14,5% au T3.

** ICICI Prudential Life : Le bénéfice net chute de 29% au troisième trimestre pour atteindre 2,21 milliards de roupies.

(1 $ = 81,6300 roupies indiennes)