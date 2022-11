Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse, suivant l'Asie

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,28% à 0210 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,47%. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en hausse de 0,47% à 18 202,80 lundi, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,39% à 61 185,15. Le marché était fermé mardi pour un jour férié.

L'attention des investisseurs se tournera vers une lecture clé de l'inflation américaine prévue jeudi, qui devrait montrer une baisse des prix à la consommation et donner des indications sur les perspectives de taux de la Réserve fédérale américaine.

En ce qui concerne les résultats nationaux, Tata Motors Ltd, Petronet LNG Ltd, Lupin Ltd et New Delhi Television Ltd sont parmi les sociétés qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour un montant net de 19,49 milliards de roupies indiennes (239,52 millions de dollars) d'actions lundi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 8,44 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** L'entreprise de paiements numériques Paytm a annoncé un bond de 76 % de ses revenus au deuxième trimestre, aidé en partie par une forte croissance des prêts, tandis que la société a réaffirmé qu'elle deviendrait rentable d'ici septembre 2023.

** Oil and Natural Gas Corp a demandé au nouvel opérateur russe du Sakhalin-1 de conserver sa participation dans le projet pétrolier et gazier en Extrême-Orient, a déclaré à Reuters une personne familière avec le développement.

** Le bénéfice trimestriel de l'entreprise publique Coal India Ltd a plus que doublé grâce à l'augmentation de la production et des volumes d'achat du plus grand mineur de charbon au monde, en raison de la hausse de la demande d'électricité dans un contexte de prix mondiaux élevés.

** InterGlobe Aviation Ltd, opérateur de la compagnie aérienne IndiGo, a déclaré lundi avoir immobilisé au sol une trentaine d'avions, soit environ 10% de sa flotte, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

** Jubilant FoodWorks Ltd, qui gère la chaîne de restaurants Domino's Pizza en Inde, a annoncé mardi un bond de près de 10 % de son bénéfice au deuxième trimestre, car les gens ont davantage mangé au restaurant suite à l'assouplissement des restrictions COVID-19.

** La société de diagnostic médical Dr. Lal PathLabs Ltd a annoncé mardi une baisse de 24,5 % de son bénéfice au trimestre de septembre, en raison d'une baisse soutenue des revenus et du volume de ses activités liées au COVID-19 et d'une augmentation des dépenses.

** Godrej Consumer Products a annoncé mardi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses, alors que les ventes en Indonésie ont continué à baisser.

(1 $ = 81,3700 roupies indiennes)