Les actions indiennes devraient ouvrir sans grand changement vendredi, sur fond de prudence après que le procès-verbal de la réunion de politique de la Banque de réserve de l'Inde (RBI) a signalé les risques d'inflation et avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors d'un rassemblement mondial des banques centrales.

Le GIFT Nifty de l'Inde sur la bourse internationale NSE était en baisse de 0,09% à 19 280 à 8h04 IST.

Le Nifty 50 et le Sensex ont augmenté respectivement de 0,40 % et de 0,47 % depuis le début de la semaine, et sont en passe de mettre fin à une série de quatre semaines de pertes si les gains se maintiennent.

Les valeurs moyennes et les petites capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont surpassé les indices de référence, atteignant des niveaux records et augmentant de plus de 2 % chacune depuis le début de la semaine.

Les marchés asiatiques ont reculé vendredi. Les actions de Wall Street ont clôturé à la baisse la nuit dernière, les investisseurs attendant le discours de Powell au symposium de Jackson Hole, prévu plus tard dans la journée, pour obtenir des indications sur la trajectoire future des taux d'intérêt de la banque centrale. [MKTS/GLOB]

La banque centrale indienne, dans les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire, a réitéré sa volonté de surveiller de près l'impact de la récente flambée des prix des denrées alimentaires et de la surcharge de liquidités dans le système bancaire sur l'inflation domestique.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions pour une valeur nette de 15,25 milliards de roupies (184,6 millions de dollars) jeudi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 57,97 milliards de roupies, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Paytm : L'actionnaire Antfin est susceptible de vendre une participation de 3,6 % dans la société fintech par le biais d'une transaction de bloc vendredi, selon les rapports.

** Astra Microwave Products : La société obtient des commandes d'une valeur de 1,58 milliard de roupies.

** Vedanta : La société reçoit une sentence arbitrale confirmant la thèse de la société dans l'affaire du bloc du Rajasthan.

** Bharti Airtel : Co a ajouté 1,41 million d'utilisateurs mobiles en juin, selon les données de TRAI.

(1 $ = 82,6230 roupies indiennes)