Les actions indiennes devraient s'ouvrir sans grand changement ce jeudi, sur fond de prudence avant les données du produit intérieur brut (PIB) pour le trimestre de juin.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en hausse de 0,04% à 19 486,50 à 7h54 IST.

Wall Street a clôturé en hausse la nuit dernière sur les inquiétudes concernant les taux après que les données du PIB américain du deuxième trimestre aient été révisées à la baisse à 1,7%, indiquant un ralentissement de l'économie qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de maintenir les taux inchangés lors de sa réunion de politique générale en septembre. Les marchés asiatiques ont été peu changés ce jeudi. [MKTS/GLOB]

Les données du PIB national pour le trimestre avril-juin devraient être publiées après les heures de marché.

La croissance économique de l'Inde s'est probablement accélérée à 7,7% au cours du trimestre de juin, la plus rapide depuis un an, grâce à une forte demande, une croissance robuste du secteur des services et une augmentation des dépenses gouvernementales, selon un sondage Reuters.

Un rapport médiatique sur le conglomérat Adani, selon lequel des millions de dollars ont été investis dans les actions des sociétés du groupe par l'intermédiaire de fonds mauriciens "opaques" qui ont "masqué" l'implication de partenaires commerciaux présumés de la famille Adani, est également au centre de l'attention.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions pour une valeur nette de 4,95 milliards de roupies mardi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 13,23 milliards de roupies (160,09 millions de dollars), selon les données de la bourse.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Natco Pharma : le fabricant de médicaments investit 2 millions de dollars dans la société américaine Isca Inc pour une participation de 5,79%.

** Rail Vikas Nigam : La société apparaît comme le plus bas soumissionnaire pour des projets d'une valeur de 2,56 milliards de roupies de la Maharashtra Metro Rail Corporation.

** Bharat Heavy Electricals : La société obtient une commande pour la mise en place d'un projet de centrale thermique supercritique de 2 x 800 mégawatts à Chhattisgarh.

** Zee Entertainment Enterprise : Quant Mutual Fund se débarrasse de 4,815 millions d'actions (0,5 % de participation) par le biais de transactions sur le marché libre.

(1 $ = 82,6420 roupies indiennes)