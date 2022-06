Les actions indiennes en baisse, Hero MotoCorp en tête des perdants

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,23% à 16.485,65 à 0353 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,12% à 55.315,87.

Au cours de la séance précédente, les deux indices ont oscillé entre gains et pertes pendant la majeure partie de la journée et ont clôturé en légère baisse en raison de la chute des valeurs pharmaceutiques et technologiques.

Jeudi, le constructeur automobile Hero MotoCorp et Oil and Natural Gas Corporation ont chuté de 2,6 % et de 1,9 %, respectivement, et ont été les principaux perdants en pourcentage de l'indice Nifty 50.

Un gain de 1% des poids lourds de l'indice, Tata Consultancy Services et Reliance Industries, a limité les pertes sur le Nifty 50.

Le conglomérat Reliance a déclaré mercredi que l'unité de sa branche de vente au détail, Reliance Brands, et la société italienne Plastic Legno SPA ont signé un accord de coentreprise pour acheter une participation de 40 % dans l'activité de fabrication de jouets de Plastic Legno SPA en Inde.

Pendant ce temps, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 1% dans le commerce du matin, sur fond d'inquiétudes concernant l'inflation et la récession. [MKTS/GLOB]