Les actions indiennes en baisse dans un commerce agité

L'indice à valeur sûre NSE Nifty 50 a reculé de 0,23% à 17 182,65 et l'indice de référence S&P BSE Sensex a glissé de 0,24% à 57 455,84 à 0401 GMT. Pour la semaine, les deux indices ont baissé d'environ 0,5 %.

La volatilité des prix du brut et les développements sur le front de l'Ukraine ont gardé les investisseurs nationaux sur le qui-vive. Les prix élevés du pétrole rendent l'Inde, troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, sensible à l'inflation.

Les Indiens ont déjà commencé à ressentir les effets de la hausse des prix à la pompe de l'essence et du diesel à trois reprises cette semaine. Les prix d'autres produits de consommation clés ont également bondi, les entreprises tentant de répercuter les coûts.

Dans les échanges à Mumbai, l'indice Nifty Bank a perdu 0,29 %.

L'indice Nifty IT et l'indice Nifty Pharma ont légèrement baissé après avoir terminé en hausse de plus de 1% lors de la session précédente.