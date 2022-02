Les actions indiennes en hausse avant la décision de la Cenbank

Les participants au marché garderont un œil attentif sur le commentaire de la Reserve Bank of India (RBI) concernant les perspectives d'inflation, tout en cherchant à savoir comment elle prévoit de soutenir un marché obligataire effrayé par le programme d'emprunt record du gouvernement.

La RBI doit trouver un équilibre entre les problèmes de politique dans un contexte de hausse des primes de terme, et une légère augmentation du taux fixe de prise en pension ne serait pas trop disruptive à ce stade, mais les marchés devront être rassurés sur le resserrement important des conditions financières, a déclaré Madhavi Arora, économiste principal chez Emkay Global dans une note préliminaire.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,35% à 17.525, à 0346 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,41% à 58.708,17.

Les deux indices ont connu des ventes cette année après avoir augmenté de plus de 20% en 2021, alors que les banques centrales du monde entier se préparent à lutter contre l'inflation élevée et que les investisseurs étrangers quittent les marchés émergents dans l'attente de taux d'intérêt plus élevés.

La RBI a maintenu le taux directeur à un niveau historiquement bas depuis mai 2020 et a répété à maintes reprises qu'elle continuerait à soutenir la croissance et à adopter une attitude accommodante jusqu'à ce que la reprise économique soit solidement ancrée.

Les valeurs financières sensibles aux taux ont légèrement augmenté avant l'annonce de la politique prévue à 0430 GMT. L'indice bancaire Nifty, qui avait gagné 8% cette année à la clôture mercredi, a augmenté de 0,2%.