Les actions indiennes en hausse avant la décision sur les taux de la RBI

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,55% à 17 858 à 8h00 IST.

Les actions de Wall street ont prolongé leur chute au cours de la nuit après que les données de vendredi ont montré la résistance du marché de l'emploi américain, ce qui a renforcé les craintes que la Réserve fédérale américaine maintienne les taux plus élevés plus longtemps. [FEDWATCH]

Les marchés asiatiques ont rebondi mardi après une forte baisse lors de la session précédente, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ayant ajouté 0,59 %. [MKTS/GLOB]

La Reserve Bank of India devrait augmenter le taux directeur de 25 points de base lors de sa prochaine réunion le 8 février, marquant ainsi la fin de son cycle de resserrement. On s'attend à ce que la RBI fasse une pause après cette décision et attende que l'inflation baisse, dans sa tentative de soutenir la croissance économique.

Le selloff actuel des actions du groupe Adani, qui a provoqué une déroute de plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière après le rapport du vendeur à découvert américain Hindenburg le 24 janvier, pourrait plafonner certains gains.

Le National Stock Exchange a révisé les limites du circuit d'Adani Green et d'Adani Transmission à 5 % au lieu de 10 %, selon les données officielles, afin d'empêcher de grands mouvements du prix des actions dans un temps très court.

Entre-temps, JP Morgan a déclaré que le groupe restait éligible à l'inclusion dans certains de ses indices clés.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 12,18 milliards de roupies indiennes (147,24 millions de dollars) d'actions sur une base nette lundi. Les ventes étrangères dans les actions indiennes ont atteint un sommet de 7 mois de 3,51 milliards de dollars en janvier, selon les données de lundi.

VALEURS À SUIVRE

Tata Steel : L'entreprise annonce une perte au troisième trimestre en raison de la faiblesse de la demande.

LIC Housing Finance : La société annonce une baisse du bénéfice net au troisième trimestre en raison de la hausse des coûts.

Ultratech Cement : La société met en service une unité de broyage de ciment à Odisha.

Muthoot Finance : La société fait état d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice net au troisième trimestre en raison de la hausse du prix de l'or.

(1 $ = 82,7220 roupies indiennes)