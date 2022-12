Les actions indiennes en hausse grâce à la chute du pétrole et aux espoirs de réouverture de la Chine

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,36 % à 18 795 à 7 h 25 IST.

Les indices blue-chip ont progressé jeudi grâce à un rallye des banques du secteur public, après que les tendances des élections d'État en Inde ont indiqué que le Bhartiya Janata Party au pouvoir a conservé l'État clé de Gujarat.

Les actions mondiales ont augmenté après que la Chine, la deuxième plus grande économie mondiale, a annoncé un changement de politique et a assoupli les restrictions anti-COVID-19 dans un geste qui pourrait rétablir les chaînes d'approvisionnement mondiales et freiner l'inflation.

Le S&P 500 a mis fin à une série de cinq jours de pertes, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont également enregistré des gains. L'optimisme s'est également propagé aux marchés des matières premières, le cuivre grimpant dans l'espoir d'une relance potentielle de la demande en Chine.

Les marchés asiatiques ont également ouvert en hausse vendredi, le MSCI Asia ex-Japan augmentant de près de 1 %.

Une nouvelle baisse des prix du pétrole, qui ont chuté pour la cinquième session consécutive pour atteindre leur plus bas niveau en 2022, pourrait contribuer à la hausse des marchés intérieurs. Une baisse des prix du brut est un élément positif pour les pays importateurs de pétrole comme l'Inde, où le brut représente la majeure partie de la facture d'importation.

Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 11,32 milliards de roupies indiennes (137,58 millions de dollars) d'actions sur une base nette, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 7,72 milliards de roupies (93,83 millions de dollars) d'actions, selon les données provisoires du NSE.

Actions à surveiller :

** One 97 Communications : La société examinera la proposition de rachat d'actions le 13 décembre.

** Hindustan Unilever : La société va acquérir 100 % des parts de Zyview Ventures en cash ; elle va également acheter 19,8 % des parts de Nutritionla pour 700 millions de roupies.

** Adani Enterprises : Co acquiert une participation de 100% dans Alluvial Mineral Resources.

(1 $ = 82,2800 roupies indiennes)