Les actions indiennes en hausse grâce aux espoirs d'ouverture de la Chine

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,24% à 18 870,50 à 07h25 IST. Les indices blue-chip avaient clôturé en baisse vendredi après huit séances consécutives de hausse.

Davantage de villes chinoises ont annoncé l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus dimanche, Pékin tentant de mieux cibler sa politique du zéro-COVID après les récentes protestations contre les restrictions.

Les gains des actions nationales pourraient être limités par un bond des prix du pétrole après que l'OPEP+ ait maintenu ses objectifs de production lors de sa réunion de dimanche et que l'assouplissement des restrictions chinoises ait proposé des espoirs de rebond de la demande de carburant.

Les marchés indiens seront également focalisés sur la décision de politique monétaire de la banque centrale prévue mercredi. La Reserve Bank of India devrait augmenter les taux d'intérêt d'un petit 35 points de base à 6,25 %.

Vendredi, les actions de Wall street ont clôturé en baisse, les investisseurs ayant digéré un rapport sur l'emploi plus fort que prévu, qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la banque centrale américaine à modérer les hausses de taux.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 2,15 milliards de roupies (26,41 millions de dollars) d'actions vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 7,12 milliards de roupies (87,46 millions de dollars) d'actions, selon les données provisoires du NSE.

Les actions à surveiller :

** Maruti Suzuki India : Le principal constructeur automobile a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce qu'une pénurie de puces affecte la production en décembre plus que ces derniers mois, après que la production de novembre ait atteint son niveau le plus bas en six mois.

** State Bank of India : A levé 100 milliards de roupies (1,23 milliard de dollars) grâce à sa première émission d'obligations d'infrastructure.

** Hindustan Aeronautics : Obtient un remboursement d'impôt sur le revenu de 4,27 milliards de roupies.

** Mahindra & Mahindra Financial Services : Les décaissements ont bondi de 75% pour atteindre 45 milliards de roupies en novembre.

(1 $ = 81,4100 roupies indiennes)