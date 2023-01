Les actions indiennes en hausse, les données de l'IPC en ligne de mire

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,09 % à 18 002,50, à 7 h 39 IST ce mercredi.

Alors que les récentes remarques des responsables de la Réserve fédérale américaine ont souligné la nécessité pour la banque centrale de rester agressive sur les hausses de taux, les participants au marché attendront de voir les niveaux d'inflation dans le pays et aux États-Unis, une mesure clé pour déterminer les attentes en matière de taux.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain de jeudi devrait montrer une certaine modération des prix en glissement annuel en décembre.

L'inflation de détail en Inde s'est maintenue le mois dernier, restant dans la zone de confort de la Reserve Bank of India pour un deuxième mois, selon un sondage Reuters d'économistes. Les données sont attendues jeudi.

Dans les autres actions asiatiques, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,28%.

Les actions de Wall street ont terminé en hausse cette nuit, soulagées par le fait que le président de la Fed, Jerome Powell, s'est abstenu de tout commentaire sur la politique des taux dans un discours.

Les valeurs informatiques nationales pourraient gagner du terrain après que le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, ait terminé en hausse de 1 %. L'attention se tournera vers les grandes entreprises informatiques Infosys Ltd, HCL Technologies Ltd et Wipro Ltd qui doivent publier leurs résultats trimestriels plus tard cette semaine.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série de ventes pour le treizième jour consécutif, en se débarrassant de 21,09 milliards de roupies (258,23 millions de dollars) d'actions sur une base nette mardi.

Les investisseurs nationaux ont acheté pour 18,07 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

VALEURS À SUIVRE

** Adani Wilmar : La société prévoit une croissance des ventes à un chiffre au troisième trimestre, grâce à une forte demande pendant la saison des fêtes et à la consommation hors foyer.

** PC Jeweller : La société a annoncé un chiffre d'affaires domestique de 8,29 milliards de roupies au troisième trimestre, en hausse de 38% par rapport à l'année précédente.

** Cupid : Cupid obtient une commande d'une valeur de 52,1 millions de roupies du United National Population Fund.

** Uttam Sugar Mills : La société va augmenter sa capacité de production d'éthanol et de broyage de canne à sucre à l'usine de Barkatpur dans l'Uttar Pradesh.

(1 $ = 81,6720 roupies indiennes)