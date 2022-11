Les actions indiennes font du surplace avant les données sur l'inflation et le barrage des bénéfices.

BENGALURU (Reuters) - Les actions indiennes sont restées en demi-teinte lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation, prévues plus tard dans la journée, pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale et avant une série de rapports sur les résultats des entreprises.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,1% à 18 366 à 0405 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex, qui a atteint un record de clôture vendredi, a augmenté de 0,19% à 61909,51.

Dans les premiers échanges, les indices IT et métal de Nifty ont été parmi les secteurs les plus performants, gagnant respectivement 0,9% et 1,6%. Les indices pharma et des banques du secteur public ont baissé de près de 1 %.

Life Insurance Corporation of India a augmenté de 7,3 % après avoir annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel.

Plus de 1 000 entreprises doivent publier leurs résultats plus tard dans la journée. Parmi elles, le transporteur à bas prix SpiceJet, le fabricant de médicaments Biocon, le fabricant de pneus Apollo Tyres ainsi que les conglomérats Godrej Industries et Grasim Industries.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour un montant net de 39,58 milliards de roupies indiennes (environ 492 millions de dollars) d'actions vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 6,16 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange. (1 $ = 80,4770 roupies indiennes)