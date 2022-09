Les actions indiennes gagnent en raison de la baisse des prix du pétrole ; les banques et les technologies augmentent.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,67% à 17.741,95, à 0349 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,7% à 59.444,95.

Les actions asiatiques ont également progressé, suivant la hausse des actions américaines au cours de la nuit, tandis que les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis sept mois en raison des inquiétudes concernant la demande suite aux données commerciales chinoises négatives. [O/R] [MKTS/GLOB]

L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, bénéficie d'une baisse des prix car elle fait baisser l'inflation importée.

L'indice Nifty IT et l'indice des banques du secteur public ont augmenté respectivement de 1,3 % et 1,2 %.