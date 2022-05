Les actions indiennes inversent leurs gains initiaux alors que les stocks d'énergie et de métaux tirent le diable par la queue

Les actions indiennes ont abandonné leurs gains initiaux pour s'échanger en baisse jeudi, les pertes des valeurs des métaux et de l'énergie l'emportant sur les gains des compteurs financiers, tandis que les préoccupations persistantes concernant l'inflation mondiale ont également pesé sur le sentiment des investisseurs.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,36% à 15 967,80, à 0502 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,18% à 53 652,27.

"Le sentiment général sur le marché intérieur est en baisse en raison des sorties constantes de fonds étrangers et des pressions inflationnistes. Il est difficile d'envisager une hausse des marchés à partir d'ici", a déclaré Samrat Dasgupta, directeur général d'Esquire Capital Investment Advisors.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour une valeur nette de 4,79 milliards de dollars d'actions indiennes jusqu'à présent ce mois-ci, contre une décharge nette de 1,79 milliard de dollars à la même période le mois dernier, selon les données de Refinitiv.

"L'inflation est une préoccupation mondiale et la Fed dit qu'elle n'hésitera pas à augmenter les taux pour la contenir. Mais le marché surveillera les chiffres jusqu'à ce qu'ils commencent à s'assouplir et d'ici là, il y aura toujours ce surplomb", a déclaré Dasgupta.

Les sous-indices métal et énergie du Nifty ont chuté de plus de 2 % chacun.

Bharat Petroleum Corp a chuté de 4 % pour sa quatrième session consécutive de pertes et a figuré parmi les principaux perdants du Nifty 50, après que la société ait annoncé mercredi soir sur https://bit.ly/3GiEaBu une chute de 82,1 % de son bénéfice net pour le trimestre de mars.

Le producteur d'aluminium et de cuivre Hindalco Industries a inversé ses gains initiaux pour s'échanger 0,5 % plus bas, avant la publication de ses résultats trimestriels.

Le Nifty 50 a été soutenu par les secteurs financiers, les banques et les créanciers du secteur privé, qui ont gagné entre 0,2 et 0,3 %.

L'indice Nifty IT a abandonné ses gains initiaux et a peu changé. Il avait chuté à son plus bas niveau depuis juin dernier lors de la session précédente.

Les actions asiatiques plus larges ont été négociées à la baisse, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon ayant baissé de 0,48%. (Reportage de Rama Venkat à Bengaluru, reportages supplémentaires de Gaurav Dogra ; édition de Subhranshu Sahu)