Les actions indiennes inversent leurs gains initiaux, les valeurs informatiques étant à la traîne ; Delhivery progresse à ses débuts.

L'indice NSE Nifty 50 a chuté de 0,31% à 16 165,05 à 0525 GMT et le S&P BSE Sensex a glissé de 0,13% à 54 219,59, suivant également la faiblesse de l'Asie en général. [MKTS/GLOB]

"Les marchés sont en mode de consolidation après une profonde correction", a déclaré Samrat Dasgupta, directeur général d'Esquire Capital Investment Advisors.

"Certaines des valorisations exagérées se sont normalisées, nous ne nous attendons donc pas à une forte baisse par rapport aux niveaux actuels. Toutefois, les vents contraires de l'inflation peuvent jouer les trouble-fête pour toute reprise du marché."

Les actions indiennes ont chuté de 5 % depuis le début du mois, les actions mondiales étant sous pression en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, des perspectives de hausses plus importantes des taux d'intérêt pour contenir l'inflation galopante, et de la crise de la chaîne d'approvisionnement qui a été aggravée par la politique chinoise du zéro COVID.

Les indices Nifty IT et FMCG ont été les plus grands perdants parmi les sous-indices mardi, chutant respectivement de 1,5 % et 0,9 %.

Parmi les valeurs individuelles, le fabricant de produits textiles et chimiques Grasim Industries a chuté de 4,6 % et a été le plus grand perdant en pourcentage du Nifty 50.

Les actions de Delhivery, soutenu par le groupe SoftBank, ont augmenté de 11,6 % lors de leur entrée sur le marché.

Zomato a fait un bond de 18,5 % après que l'entreprise de livraison de nourriture ait annoncé, lundi dernier, un bond de 75 % de son chiffre d'affaires trimestriel, les nouveaux clients ayant fait grimper le volume des commandes.

Le fabricant de médicaments Shilpa Medicare a bondi de 11,4 % après que l'entreprise a annoncé, lundi, un bénéfice net plus que triplé pour le trimestre de mars.

Les marchés boursiers asiatiques plus larges ont glissé après qu'un rallye à Wall Bourse ait été rapidement assombri par une baisse des contrats à terme sur les actions américaines.