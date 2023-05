Les indices boursiers indiens, déjà richement valorisés, devraient atteindre de nouveaux sommets cette année, mais une nouvelle hausse est peu probable, selon un sondage Reuters réalisé auprès de stratèges boursiers qui ont revu à la baisse leurs perspectives pour la fin de l'année par rapport à celles d'il y a trois mois.

L'indice BSE Sensex a baissé de plus de 6 % au cours du dernier trimestre à la suite de la faillite de quelques banques régionales américaines, mais il a depuis gagné plus de 8 % grâce aux attentes de la Banque de réserve indienne qui a terminé son modeste cycle de hausse des taux.

Les actions indiennes, qui figuraient parmi les meilleures performances de leurs pairs en 2022, n'ont progressé que d'environ 2 % depuis le début de l'année et ne devraient pas gagner grand-chose pendant le reste de l'année 2023.

Le Sensex devrait gagner 3,8 % par rapport à la clôture de mardi et atteindre son plus haut niveau historique de 64 318 d'ici à la fin de 2023. Il devrait ensuite gagner encore 2,6 % pour atteindre 65 974 à la mi-2024, selon la prévision médiane du sondage Reuters du 10 au 23 mai.

Ces estimations ont été légèrement revues à la baisse par rapport à un sondage réalisé en février.

L'indice Nifty 50 devrait gagner 4,6 % par rapport à la clôture de mardi pour atteindre 19 200 d'ici la fin de 2023 et 19 600 d'ici la mi-2024.

Plus de 70 % des analystes, 20 sur 27, qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré que les actions indiennes évolueraient dans une fourchette étroite au cours des trois prochains mois.

"Le récent rebond de 4 % ne peut être considéré comme un rebond de marché baissier. Tout au plus, cela peut être interprété comme un rebond à partir (d'un) possible plancher", ont noté les analystes de HDFC Securities.

"Le risque de baisse du marché, associé à l'incertitude mondiale, rend trop optimiste l'idée que le pire est derrière nous. Les hausses de taux d'intérêt ont semblé se calmer, mais tout indice macroéconomique négatif peut entraîner un revirement brutal des banques centrales dans le monde entier."

Si la fin du modeste cycle de relèvement des taux de la RBI a été positive pour les actions, la forte probabilité d'une récession aux États-Unis cette année devrait limiter leurs gains, ce qui laisse penser que les prix des actions resteront dans une fourchette à court terme.

Avec un ratio cours/bénéfice de 23, l'indice BSE se négocie au-dessus de sa moyenne à long terme de 20.

À la question de savoir ce qui devrait le plus influencer les marchés boursiers au cours des trois prochains mois, il n'y a pas eu de consensus clair parmi les analystes, bien que plus de 40 % des personnes interrogées, soit 12 sur 27, aient déclaré que ce serait les données économiques.

Parmi les autres répondants, six ont cité les bénéfices des entreprises, trois la politique monétaire et six d'autres facteurs.

"Les valorisations se sont quelque peu modérées pour atteindre une moyenne historique à long terme, mais il subsiste un risque de révision à la baisse des estimations de croissance des bénéfices, en particulier pour les secteurs les plus exposés au cycle de croissance mondial", a déclaré Rajat Agarwal, stratégiste actions pour l'Asie chez Société Générale.

(Autres articles tirés du sondage Reuters sur les marchés boursiers mondiaux du deuxième trimestre :)