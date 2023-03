Les actions indiennes ont ouvert en hausse vendredi, suivant le rebond des actions mondiales après qu'une série de mesures visant à soutenir le système bancaire mondial ait apaisé les craintes d'une crise dans le secteur financier.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,51% à 17 071,85, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a augmenté de 0,50% à 57 925,12 à 9h38 IST.

La hausse des actions nationales fait suite à un net rebond des marchés américains et européens jeudi, à la suite de l'annonce qu'un grand groupe de banques injectait des liquidités dans le créancier américain First Republic Bank, ainsi que d'une aide de la Banque nationale suisse à Credit Suisse.

Ces développements ont apaisé les craintes d'une crise du système bancaire mondial.

Onze des treize principaux indices sectoriels ont progressé, les valeurs financières à forte pondération augmentant de 0,8 %. Les valeurs des technologies de l'information ont augmenté de plus de 1 % et neuf de leurs dix composantes ont enregistré des gains.

TCS, le plus grand fournisseur indien de services informatiques, a été l'exception, perdant 0,2 % après la démission de son PDG, Rajesh Gopinathan, à peine un an après le début de son second mandat de cinq ans. Il sera remplacé par K Krithivasan, un vétéran de TCS.

Parmi les valeurs individuelles, les entreprises de défense telles que Hindustan Aeronautics, Bharat Forge, Bharat Dynamics ont progressé après que le gouvernement indien a approuvé l'achat d'équipements d'une valeur de 8,5 milliards de dollars auprès d'entreprises nationales.

Glenmark Life a bondi de plus de 4 % après avoir déclaré un dividende intérimaire de 21 roupies par action pour l'exercice 2023.

(1 $ = 82,5870 roupies indiennes)