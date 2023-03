Les actions indiennes ont démarré en demi-teinte ce jeudi, en raison de la fragilité du sentiment des investisseurs au niveau mondial, après que Credit Suisse, l'un des principaux créanciers européens, a aggravé les inquiétudes concernant une crise dans le secteur financier.

L'indice Nifty 50 était en baisse de 0,44% à 16 985,90, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,42% à 57 311,13 à 9:35 a.m. IST.

Huit des 13 principaux indices sectoriels ont enregistré des pertes, les valeurs financières à forte pondération perdant 0,2 % et les valeurs des technologies de l'information perdant 0,6 %. L'indice des métaux a chuté de plus de 2% et a été le plus grand perdant sectoriel.

L'indice Nifty 50 a perdu 4,4 % au cours des cinq dernières séances, tandis que l'indice Nifty des valeurs financières a reculé de 5,3 %.

Cette baisse généralisée fait suite à la faiblesse des marchés mondiaux, aux risques de contagion dans le secteur financier mondial, après que le principal actionnaire de Credit Suisse a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir à la banque suisse un financement supplémentaire.

L'action du Crédit Suisse a plongé de 30 % pour atteindre un niveau record dans la nuit. Toutefois, à la fin de la journée, la banque centrale suisse s'est engagée à financer la société.

La faiblesse du sentiment s'est emparée des marchés asiatiques. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 1,02%. [MKTS/GLOB]

Parmi les actions individuelles, Patanjali a perdu près de 5% après que les bourses aient gelé les actions de certains promoteurs et groupes de promoteurs.

Titan a bondi de près de 2% et a été l'un des principaux gagnants du Nifty 50 après que la société de courtage internationale JP Morgan ait maintenu sa position "surpondérée" sur l'entreprise et l'ait qualifiée de valeur discrétionnaire préférée.

(1 $ = 82,8800 roupies indiennes)