Les actions indiennes ouvrent en baisse en raison des craintes d'une hausse des taux de la Fed et des problèmes liés au COVID-19 en Chine.

L'indice Nifty 50 était en baisse de 0,78 % à 17 988 à 9 h 30 IST, passant sous la barre des 18 000 pour la première fois depuis le 10 novembre. Le S&P BSE Sensex a baissé de 0,72% à 60 390,90.

La Chine s'attend à un pic des infections au COVID-19 d'ici une semaine, a déclaré un responsable de la santé, suscitant des inquiétudes dans le monde entier.

Presque tous les indices sectoriels ont baissé. La seule exception a été l'indice pharma, qui a augmenté de 1,36% à la suite d'informations selon lesquelles l'Inde est prête à intensifier ses exportations de médicaments contre la fièvre vers la Chine.

Quarante-quatre des 50 composantes du Nifty ont baissé. Les quelques gagnants sont les valeurs de la santé telles que Cipla, Sun Pharma et Dr Reddy's.

Les actions de Wall street ont fortement chuté pendant la nuit après que la croissance du produit intérieur brut du troisième trimestre ait été révisée à la hausse, tandis que les demandes d'allocations chômage pour novembre ont également augmenté moins que prévu.

Les données ont montré une économie résiliente et ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux encore plus et pour une plus longue période afin de lutter contre l'inflation, tout en augmentant la possibilité d'une récession.

Cela donne une plus grande importance aux données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, prévues plus tard dans la journée.

Les marchés asiatiques ont également baissé après la chute des actions américaines, le MSCI Asia ex Japan ayant chuté de 0,94 %. [MKTS/GLOB]