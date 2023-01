Les actions indiennes ouvrent en baisse en raison des craintes de récession aux États-Unis et de la politique hawkish de la Fed.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,53 % à 18 125, à 8 h 17 IST.

Les données américaines ont montré que les ventes au détail ont connu la plus forte baisse en un an en décembre, tandis que la production manufacturière a enregistré sa plus forte baisse en près de deux ans.

Les décideurs de la Fed ont signalé mercredi qu'ils allaient continuer à augmenter les taux d'intérêt, même si l'inflation montre des signes de plafonnement et que l'activité économique ralentit.

Sur les marchés plus larges, la jauge MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,8 %. [MKTS/GLOB]

Sur le front intérieur, les membres du Nifty 50, Hindustan Unilever Ltd et Asian Paints, doivent publier leurs résultats du troisième trimestre plus tard dans la journée. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact de l'inflation sur la demande.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont été des vendeurs nets d'actions indiennes, se débarrassant de 3,19 milliards de roupies (39,17 millions de dollars) d'actions mercredi. La veille, ils ont mis fin à une série de 17 jours de ventes, après avoir vendu 246,51 milliards de roupies depuis le 23 décembre.

Les investisseurs nationaux ont acheté 12,26 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

Les pertes des actions pourraient être limitées car les prix du pétrole ont chuté d'environ 1 % en raison des craintes d'une possible récession aux États-Unis, ce qui alimente les craintes d'une baisse de la demande. L'Inde, troisième plus grand importateur de pétrole au monde, profite d'une baisse des prix car elle fait baisser l'inflation importée. [O/R]

VALEURS À SUIVRE

** IndusInd Bank : Elle a annoncé mercredi un bond plus important que prévu de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte croissance des prêts et à une baisse des provisions pour créances douteuses.

** Aurobindo Pharma : Le régulateur américain des médicaments émet un "formulaire 483" avec deux observations après avoir inspecté les unités de la filiale de la société APL Healthcare à Telangana. La société déclare que les observations sont de nature procédurale.

** Vedanta : La société approuve l'acquisition de Meenakshi Energy, pour un montant de 14,40 milliards de roupies.

** Persistent Systems : La société annonce une hausse du bénéfice net consolidé au troisième trimestre, et approuve un dividende de 28 roupies par action.

(1 $ = 81,4400 roupies indiennes)