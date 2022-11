Les actions indiennes ouvrent en baisse, lestées par les inquiétudes concernant la Chine et les taux d'intérêt.

Le S&P BSE Sensex a perdu 0,57% à 61.309,82 à 0348 GMT, tandis que l'indice NSE Nifty 50 a perdu 0,51% à 18.214,45.

Les indices Nifty auto, IT et FMCG ont chuté entre 0,4 % et 0,8 %.

"Le pessimisme peut être attribué au ton sévère des responsables de la Fed au cours du week-end, selon lequel les taux ne baisseront pas tant qu'il n'y aura pas de preuves claires et solides de la chute de l'inflation", selon Prashanth Tapse, analyste de recherche et vice-président senior (recherche) chez Mehta Equities.

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré samedi que la Fed devrait se garder de toute tentation de réduire les taux avant que l'inflation ne soit "bien partie" pour tomber à son objectif de 2 %, même si l'économie devait "s'affaiblir sensiblement".

"Je pense qu'un resserrement supplémentaire de 75 à 100 points de base sera justifié", a déclaré M. Bostic.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 1,25 % [MKTS/GLOB].

Les prix du pétrole sont restés à leur plus bas niveau depuis deux mois, en partie à cause des inquiétudes concernant la demande chinoise. L'évolution des prix du brut a un impact direct sur l'inflation locale, l'Inde étant l'un des principaux importateurs de cette matière première. [O/R]

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 7,51 milliards de roupies indiennes (91,79 millions de dollars)(92 millions de dollars) d'actions vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 8,90 milliards de roupies (109 millions de dollars) d'actions, selon les données provisoires du NSE. (1 $ = 81,8200 roupies indiennes)