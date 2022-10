Les actions indiennes ouvrent en baisse, suivant les tendances mondiales

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,15%, à 0212 GMT. Pourtant, les deux principales bourses indiennes se sont reprises pendant cinq séances consécutives, malgré la faiblesse du sentiment des investisseurs à l'échelle mondiale pour les actifs à risque.

Les actions asiatiques étaient en baisse de 0,55 % vendredi, tandis que les rendements du Trésor ont atteint des sommets de 14 ans, les investisseurs se préparant à des hausses de taux agressives attendues de la part de la Banque centrale européenne la semaine prochaine, de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre au début du mois prochain. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a clôturé en hausse de 0,3 % à 17 563,95 jeudi, tandis que le S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 0,16 % à 59 202,90.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions pour une valeur nette de 18,65 milliards de roupies indiennes (225,2 millions de dollars) jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu des actions pour une valeur nette de 8,87 milliards de roupies, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Le conglomérat pétrolier Reliance Industries, la société la plus précieuse de l'Inde, devrait publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Les actions à suivre :

** Le conglomérat de cigarettes à l'hôtel ITC Ltd a affiché une hausse de 20,8 % de son bénéfice du deuxième trimestre qui a dépassé les estimations, grâce à la demande pour ses cigarettes et ses snacks.

** Le créancier privé Axis Bank a annoncé jeudi un bond de 70 % de son bénéfice du deuxième trimestre, supérieur aux prévisions, grâce à la baisse des provisions pour créances douteuses et à l'amélioration de la qualité des actifs.

** La Dhanlaxmi Bank a déclaré que ses principaux actionnaires cherchaient à limiter le pouvoir de dépenser de son directeur général, intensifiant ainsi une âpre bataille d'actionnaires avec la direction du créancier privé.

** Tata Consumer Products Ltd a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice trimestriel, grâce à la hausse des prix du sel et à la demande refoulée pour tout, de l'eau minérale au café Starbucks.

** Le créancier fantôme Bajaj Finance Ltd a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel record, dépassant les estimations grâce à une meilleure demande de prêts et à une meilleure qualité des actifs.

** TVS Motor Company Ltd a déclaré qu'elle envisagerait d'émettre des débentures à coupon zéro.

(1 $ = 82,8220 roupies indiennes)