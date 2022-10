Les actions indiennes ouvrent en hausse alors que le pétrole chute

Les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,14%, à 0230 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné 0,04%, bien qu'il ait été plafonné par une chute des actions chinoises. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 s'est établi mardi en hausse de 1,01% à 17 486,95, et le S&P BSE Sensex a grimpé de 0,94% à 58 960,60. Les deux indices ont atteint des sommets de trois semaines lors de leur troisième session consécutive de gains.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont baissé mardi en raison des craintes d'une augmentation de l'offre américaine combinée à un ralentissement économique et à une baisse de la demande chinoise de carburant. [O/R]

L'Inde, troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, bénéficie d'une baisse des prix du brut car elle fait baisser l'inflation importée.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 1,53 milliard de roupies indiennes (18,6 millions de dollars) d'actions mardi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 20,85 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Network18 Media & Investments a annoncé une perte pour le deuxième trimestre mardi, car les annonceurs ont dépensé moins et le conglomérat médiatique, soutenu par le milliardaire Mukesh Ambani, a injecté des fonds dans de nouvelles chaînes de télévision et émissions.

** Vodafone Idea Ltd a déclaré qu'elle examinerait une proposition d'émission de titres obligataires convertibles en actions sur une base préférentielle ou de placement privé.

** Adani Enterprises Ltd a déclaré que son unité, Adani Defence Systems & Technologies, achèterait Air Works pour une valeur d'entreprise de 4 milliards de roupies.

** Prestige Estates Projects Ltd a déclaré qu'au cours du deuxième trimestre, le groupe a enregistré des ventes de 35,11 milliards de roupies, soit une augmentation de 66% par rapport à l'année précédente.

** JSW Ispat Special Products Ltd a annoncé une perte nette consolidée de 2,09 milliards de roupies pour le trimestre de septembre, plus importante que la perte de 368,8 millions de roupies enregistrée il y a un an.

** ICICI Lombard General Insurance Co Ltd a annoncé un bénéfice après impôts de 5,91 milliards de roupies pour le trimestre de septembre, en hausse de 32,3% par rapport à l'année dernière.

(1 $ = 82,2910 roupies indiennes)