Les actions indiennes ouvrent en hausse, la Fed en ligne de mire

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,61% à partir de 0203 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,7 %. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 1,27% à 18 012,20 à la clôture lundi, tandis que le S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 1,31% à 60 746,59.

Le mois dernier, les indices de référence ont progressé de plus de 5 % chacun, grâce à de solides rapports sur les bénéfices des entreprises et à l'espoir d'une attitude moins hostile des principales banques centrales.

Cette semaine, les investisseurs s'intéresseront aux résultats de la réunion de politique générale de la Fed et aux perspectives de la trajectoire future des hausses de taux.

On s'attend largement à ce que la Fed augmente ses taux d'intérêt de 75 points de base mercredi, à l'issue de sa réunion politique de deux jours.

Une réunion du comité de politique monétaire de la Reserve Bank of India est également à l'ordre du jour. Prévu pour le 3 novembre, le comité de politique monétaire pourrait discuter de sa réponse au gouvernement concernant son incapacité à respecter son objectif d'inflation pendant trois trimestres consécutifs.

Sur le front des bénéfices, Adani Ports and Special Economic Zone, Sun Pharmaceutical Industries Ltd et FSN E-Commerce Ventures Ltd sont parmi les sociétés qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 41,79 milliards de roupies indiennes (504,77 millions de dollars) d'actions lundi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 11,07 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Indian Oil Corp, le principal détaillant de carburant en Inde, réduira marginalement les prix de l'essence et du diesel à partir de mardi, selon une notification envoyée aux revendeurs, reflétant une baisse des prix mondiaux du pétrole.

** Bharti Airtel Ltd, deuxième opérateur de télécommunications indien en termes d'abonnés, a annoncé lundi une augmentation plus importante que prévu de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés 4G et à un revenu par utilisateur plus élevé.

** Le fabricant de lubrifiants automobiles Castrol India Ltd a annoncé lundi un bénéfice stable pour son troisième trimestre, les augmentations de prix lui ayant permis de contrer l'impact de la hausse des coûts des intrants et de l'inflation galopante.

** Lundi, Tata Steel a largement manqué les estimations de bénéfices trimestriels des analystes, ses bénéfices ayant chuté de plus de 87 % en raison d'une baisse des prix de l'acier dans un contexte de ralentissement économique mondial.

** La société d'infrastructure Larsen & Toubro Ltd a annoncé lundi un bénéfice meilleur que prévu pour le deuxième trimestre, grâce à une augmentation des entrées de commandes.

(1 $ = 82,7910 roupies indiennes)