Les actions indiennes ouvrent en hausse ; les données sur l'inflation sont attendues.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,26 % à 17 996,50, à 8 h 04 IST ce jeudi.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, attendu jeudi à 19h00 IST, devrait montrer une certaine modération des prix de décembre en glissement annuel. L'IPC de base et l'inflation globale devraient tous deux ralentir, ce qui permet d'espérer que la Réserve fédérale modérera le rythme de ses hausses de taux.

L'inflation de détail en Inde s'est maintenue le mois dernier, restant dans la fourchette de confort de la Reserve Bank of India (RBI) de 2 % à 6 % pour un deuxième mois, selon un sondage Reuters des économistes. Les données sont attendues plus tard dans la journée à 17h30 IST.

Cependant, les récentes remarques des responsables de la Fed ont souligné la nécessité pour la banque centrale de rester agressive sur les hausses de taux. Le mois dernier, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, avait déclaré que la banque centrale indienne poursuivrait sa lutte contre l'inflation bien que le pire soit "derrière nous".

Dans les autres actions asiatiques, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a progressé de 0,5 % pour se maintenir à des sommets de sept mois. [MKTS/GLOB]

Les actions de Wall street ont terminé en hausse cette nuit, dans l'espoir que les données sur l'inflation soient favorables et suggèrent des hausses de taux moins agressives de la part de la Fed.

L'attention sera également portée sur les grandes entreprises informatiques Infosys Ltd, HCL Technologies Ltd, qui doivent toutes deux publier leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série de ventes pour le quatorzième jour consécutif, en se débarrassant de 32,08 milliards de roupies (393,15 millions de dollars) d'actions sur une base nette mercredi.

Les investisseurs nationaux ont acheté pour 24,31 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

VALEURS À SUIVRE

** Infosys, HCL Technologies : Sociétés devant annoncer leurs résultats pour le troisième trimestre.

** State Bank of India : Le gouvernement prolonge de deux ans le mandat de Challa Sreenivasulu Settu en tant que directeur général du créancier, à compter du 20 janvier 2023.

** 5paisa Capital : La société a déclaré un bénéfice net consolidé de 110,17 millions de roupies, en hausse de 1,383% par rapport à l'année précédente, et un revenu consolidé de 837,62 millions de roupies, en hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente pour le troisième trimestre.

** Route Mobile : Co a signé un accord avec les principaux opérateurs de réseaux mobiles au Sri Lanka pour la messagerie A2P internationale.

(1 $ = 81,5970 roupies indiennes)