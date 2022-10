Les actions indiennes ouvrent en hausse pour suivre les gains de l'Asie

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,92% à 0242 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,8%. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a progressé de 0,28% pour clôturer à 17 786,80 vendredi, et le S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 0,34% à 59 959,85, les indices terminant une semaine tronquée en hausse de plus de 1%.

Les indices ont terminé la semaine tronquée en hausse de plus de 1 %. Sur le mois, à la dernière clôture, ils ont gagné plus de 4 % chacun, grâce aux bons résultats des entreprises et à l'espoir d'une attitude moins hostile des principales banques centrales.

Les prix du pétrole ont chuté lundi en raison des craintes que l'élargissement des restrictions COVID-19 en Chine ne réduise la demande, tandis que l'Inde, troisième plus grand importateur de pétrole au monde, bénéficie d'une baisse des prix en réduisant l'inflation importée. [O/R]

Les investisseurs attendront cette semaine les résultats des réunions politiques de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre, avec une réunion surprise de la Banque de réserve de l'Inde (RBI) également à l'ordre du jour.

La RBI a prévu une réunion supplémentaire de son comité de fixation de la politique pour le 3 novembre afin de discuter éventuellement de sa réponse au gouvernement concernant son incapacité à respecter son objectif d'inflation pendant trois trimestres consécutifs.

Sur le front des bénéfices, Tata Steel et la société de télécommunications Bharti Airtel, composantes du Nifty 50, devraient publier leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Entre-temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 15,69 milliards de roupies indiennes (190,73 millions de dollars) d'actions vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 6,13 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Les actions du sucre après que l'Inde, le plus grand producteur de sucre au monde, a prolongé les restrictions à l'exportation d'un an jusqu'en octobre 2023, a déclaré le gouvernement dans une notification tard vendredi.

** Le conglomérat métallurgique et pétrolier Vedanta Ltd a annoncé une chute de 60,8 % de son bénéfice trimestriel vendredi, en raison du refroidissement des prix mondiaux des matières premières et de la hausse des dépenses en carburant et en électricité.

** Tata Power Company Ltd a affiché vendredi un bond de 94,1% de son bénéfice du deuxième trimestre, la consommation d'énergie restant robuste alors que l'activité économique s'accélère après les fermetures dues à la pandémie.

** Le fabricant de médicaments génériques Dr Reddy's Laboratories Ltd a annoncé vendredi une hausse de 12,2% de son bénéfice au deuxième trimestre, aidé par le lancement de la version générique d'un médicament populaire contre le cancer sur son marché clé nord-américain.

(1 $ = 82,2610 roupies indiennes)