Les actions indiennes peinent à trouver une direction avant la décision sur les taux de la RBI

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,06% à 16 411,20, à 0349 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,03% à 55 094,84.

Après une hausse imprévue de 40 points de base du taux repo en mai à 4,40 %, les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Reserve Bank of India (RBI) le relève de 25 à 75 points de base mercredi.

À la fin du mois dernier, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré dans une interview qu'une autre hausse des taux lors de la réunion politique de juin était une "évidence".

"Nous nous attendons à ce que la RBI continue de se concentrer sur la lutte contre l'inflation... tout en ne perdant pas complètement de vue la croissance étant donné la nature inégale de la reprise", a déclaré Suvodeep Rakshit, économiste principal chez Kotak Institutional Equities, dans une obligation préalable à la politique monétaire.

Alors que l'inflation semble devoir rester élevée, principalement en raison des coûts élevés de l'énergie et des denrées alimentaires au niveau mondial, les perspectives de croissance économique commencent à être sombres. La croissance du produit intérieur brut a atteint son plus faible niveau en un an au dernier trimestre par rapport à l'année précédente, soit le troisième ralentissement consécutif.