Les actions indiennes pourraient augmenter à l'ouverture, suivant l'Asie

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,01% à partir de 0208 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1,18%. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 0,17% à 18 052,70 jeudi, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,11% à 60 836,41, dans leur deuxième session consécutive de pertes.

Les indices de référence ont ajouté 1,5 % chacun jusqu'à présent cette semaine et si cela se maintient, ils afficheront leur troisième semaine consécutive de gains.

Si les données sur l'emploi aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, dressent un tableau optimiste, cela renforcera probablement les perspectives hawkish de la Réserve fédérale. La Fed a augmenté ses taux de 75 points de base mercredi et a déclaré que sa lutte contre l'inflation nécessitera une nouvelle hausse des coûts d'emprunt.

Pendant ce temps, le comité de politique monétaire de la Reserve Bank of India s'est réuni jeudi pour discuter du rapport de la banque au gouvernement pour ne pas avoir atteint ses objectifs d'inflation pendant trois trimestres consécutifs, pour la première fois depuis sa création en 2016. Le gouverneur Shaktikanta Das avait déclaré que la RBI ne rendrait pas immédiatement publics les détails de son rapport.

Sur le front des bénéfices, InterGlobe Aviation, Britannia Industries Ltd et GAIL (India) Ltd font partie des sociétés qui devraient communiquer leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour une valeur nette de 6,78 milliards de roupies indiennes (82,01 millions de dollars) d'actions jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 7,32 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Adani Enterprises a annoncé un bénéfice trimestriel qui a plus que doublé, aidé par les bonnes performances de ses divisions de gestion intégrée des ressources et des aéroports.

** Hero MotoCorp Ltd, le plus grand fabricant de deux-roues au monde en termes de ventes, a annoncé une baisse plus importante que prévue de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses et de la baisse du volume des ventes.

** La société de courtage de détail Angel One a déclaré que le carnet de financement moyen des clients en octobre s'élevait à 15,75 milliards de roupies, soit une baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente.

** L'opérateur télécom Vodafone Idea Ltd, criblé de dettes, a annoncé une perte plus importante pour le deuxième trimestre, en raison d'une baisse soutenue du nombre d'abonnés et d'une augmentation des dépenses.

** Schneider Electric Infrastructure a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre, après avoir remporté un grand nombre de commandes suite à une reprise de l'activité économique.

(1 $ = 82,6770 roupies indiennes)