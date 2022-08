Les actions indiennes progressent en raison de la hausse des métaux et des valeurs énergétiques

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,16% à 17 372,85, à 0352 GMT, et le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,21% à 58 256,39.

Les participants au marché se tourneront vers la réunion de politique monétaire de trois jours de la Reserve Bank of India (RBI) qui débute mercredi.

Avec une inflation qui atteint des sommets sur plusieurs années, le comité de politique monétaire de la RBI devrait augmenter les taux, bien que les opinions sur le quantum de l'augmentation soient largement partagées entre 25 points de base et 50 points de base, selon un sondage Reuters auprès des économistes.

Dans les échanges nationaux, l'indice des métaux, l'indice de l'énergie et l'indice IT de Nifty ont augmenté entre 0,4 % et 0,5 %.