Les actions indiennes prolongent leurs gains avant les données d'inflation de février

L'indice à valeur sûre NSE Nifty 50 a augmenté de 0,24% à 16.670,20 à 0352 GMT et l'indice de référence S&P BSE Sensex a gagné 0,35% à 55.746.

La plupart des marchés boursiers en Asie se sont raffermis après que la Russie et l'Ukraine aient donné leur évaluation la plus optimiste à ce jour des perspectives de négociations. [MKTS/GLOB]

Dans les nouvelles nationales, les investisseurs seront attentifs aux données sur l'inflation de détail de février, prévue plus tard dans la journée, qui a probablement glissé marginalement, selon un sondage Reuters de la semaine dernière.

Dans les échanges à Mumbai, l'indice Nifty Bank et l'indice Nifty Financial Services ont gagné respectivement 1,15% et 0,90%.

HDFC Bank a gagné 2,4 % après que la société a déclaré samedi que la banque centrale avait levé les restrictions sur certaines de ses activités dans le cadre de son programme numérique.

Parmi les valeurs individuelles, la société de paiements numériques Paytm a glissé de 10,2 %, après que la banque centrale a interdit à Paytm Payments Bank de prendre de nouveaux clients et a ordonné un audit complet de ses systèmes informatiques.