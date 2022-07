Les actions indiennes prolongent leurs gains, les banques et les valeurs automobiles progressant.

L'indice NSE Nifty 50 a grimpé de 0,45% à 16 680, à 0403 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,43% à 55 920,97. Les deux indices ont clôturé jeudi à leurs plus hauts niveaux en plus de six semaines et ont gagné près de 4 % depuis le début de la semaine.

L'indice bancaire Nifty a augmenté de 0,84%, tandis que l'indice automobile a progressé de 0,81%.

Les actions de Gujarat State Fertilizers & Chemicals ont bondi de 8,4 % grâce aux solides résultats du trimestre de juin, tandis que Quick Heal Technologies a augmenté de 8,8 % après avoir approuvé un plan de rachat d'actions.

Un groupe de sociétés du Nifty 50, dont Reliance Industries, UltraTech Cement et JSW Steel, publieront leurs résultats plus tard dans la journée.