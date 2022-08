Les actions indiennes prolongent leurs gains, les valeurs informatiques progressant

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,43% à 17 462,35, à 0350 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,46% à 58 619,16.

La Reserve Bank of India a augmenté ses taux à deux reprises depuis le mois de mai et devrait les augmenter à nouveau vendredi pour maîtriser l'inflation élevée persistante dans la troisième plus grande économie d'Asie.

Dans les échanges à Mumbai, l'indice Nifty IT a étendu ses gains de la session précédente pour augmenter de plus de 1% et a été le plus performant des sous-indices. Infosys Ltd a bondi de 2 % et a fourni le plus gros coup de pouce à l'indice de référence Nifty 50.

Le fabricant de biscuits Britannia Industries a baissé de 0,4 %, avant la publication de ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Dans l'ensemble de l'Asie, les actions ont augmenté, suite à un fort rallye à Wall Bourse après que des données aient montré que l'industrie des services s'est améliorée de manière inattendue en juillet. [MKTS/GLOB]