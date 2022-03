Les actions indiennes reculent en raison de la flambée de l'inflation aux États-Unis et des inquiétudes concernant l'Ukraine

L'indice à valeur sûre NSE Nifty 50 était en baisse de 0,25% à 16 553,65, à 0351 GMT, et le S&P BSE Sensex a baissé de 0,24% à 55 329,50. Les deux indices étaient toutefois prêts pour leur premier gain hebdomadaire en cinq ans.

L'indice des services financiers, l'indice automobile et l'indice IT du Nifty ont été parmi les principaux perdants, chutant entre 0,2 % et 0,8 %.

L'inflation américaine a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies, selon des données publiées jeudi, renforçant les attentes d'une hausse des taux d'intérêt directeurs par la Réserve fédérale à l'issue de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.

L'absence de percée dans les pourparlers entre les ministres des affaires étrangères de Russie et d'Ukraine en Turquie a également entamé le sentiment général.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, mais sont en passe de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre, après avoir été influencés par les craintes d'une escalade des interdictions sur le pétrole russe et les efforts déployés par d'autres grands producteurs pour augmenter l'offre sur le marché. [O/R]