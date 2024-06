Les indices boursiers indiens ont rebondi après les pertes subies le jour du résultat des élections, les investisseurs nationaux ayant acheté des actions après que l'alliance dirigée par le Premier ministre Narendra Modi- ait obtenu une courte majorité inattendue, ce qui a entraîné des ventes massives de la part des investisseurs étrangers.

Les indices S&P BSE Sensex et NSE Nifty 50 ont retrouvé les niveaux qu'ils avaient atteints avant les résultats choquants de l'élection de mardi, lorsqu'ils avaient connu leur plus forte baisse en quatre ans. Les indices ont depuis gagné 9 % et tournent autour de leurs niveaux de clôture de lundi, lorsqu'ils avaient atteint des sommets après que les sondages de sortie des urnes eurent prédit une victoire écrasante de Modi.

Modi a été formellement élu vendredi par les législateurs de son alliance au poste de premier ministre pour un troisième mandat consécutif historique.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes cette année et les flux sortants se sont intensifiés depuis les résultats des élections.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions pour une valeur de 249,60 milliards de roupies (2,99 milliards de dollars) entre mardi et jeudi, dont un record de 124,36 milliards de roupies mardi, selon les données provisoires du National Stock Exchange of India.

Parallèlement, les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté pour 82,73 milliards de roupies d'actions mercredi et jeudi, après avoir vendu pour 33,19 milliards de roupies mardi, selon les données.

La propriété étrangère des actions indiennes est à son plus bas niveau depuis dix ans, avec un peu plus de 16 %, contre 20 % à la fin de 2020, selon les données de la société de courtage ICICI Securities, basée à Mumbai.

En revanche, la détention d'actions indiennes par des investisseurs institutionnels nationaux et des investisseurs individuels via des plans d'investissement mensuels systématiques a augmenté.

Il est surprenant que le marché boursier n'ait pas chuté davantage ces derniers jours, "étant donné que le marché a été stimulé par l'afflux massif d'investisseurs particuliers ces derniers mois", a déclaré Chris Wood, responsable de la stratégie mondiale en matière d'actions chez Jefferies, dans sa lettre d'information hebdomadaire GREED and fear.

L'afflux total d'investisseurs particuliers dans les actions indiennes - y compris les transactions directes, les entrées de fonds communs de placement et les flux provenant d'autres sources - s'est élevé à plus de 7 milliards de dollars par mois au cours des quatre premiers mois de cette année, a déclaré M. Wood, citant les estimations de Jefferies.

Les fonds d'actions indiens ont connu leur plus grand afflux jamais enregistré, soit 1,2 milliard de dollars, au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, a déclaré Bank of America dans un rapport publié vendredi, citant les données de l'EPFR.

(1 $ = 83,4550 roupies indiennes)