Les actions indiennes restent modérées en raison des opinions divergentes sur la hausse des taux.

BENGALURU (Reuters) - Les actions indiennes ont ouvert en légère baisse vendredi, après que les indices de référence aient clôturé à des niveaux record lors de la séance précédente, les investisseurs digérant les signaux contradictoires des banques centrales mondiales sur l'environnement des taux d'intérêt.

L'indice de référence S&P BSE Sensex a ouvert en baisse de 0,18% à 62 164,65, tandis que l'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,14% à 18 459,00.

Le procès-verbal du comité de fixation des taux de la Banque centrale européenne, l'équivalent de la Réserve fédérale, publié jeudi, a montré que la marge de manœuvre pour ralentir le rythme des ajustements des taux d'intérêt restait limitée, contrairement à l'évaluation de la banque centrale américaine.

L'indice Nifty IT a perdu 0,4 %, sept de ses dix composantes ayant chuté au cours de la séance d'aujourd'hui. L'indice avait gagné plus de 2,6 % et était le principal gagnant sectoriel jeudi.

L'indice Nifty Bank a atteint un nouveau record de 43 192,90 dans les premiers échanges, tandis que l'indice des banques du secteur public a progressé de 0,85 %, prolongeant son rallye pour la neuvième journée consécutive.

Les indices Nifty Midcap 100 et Nifty SmallCap 100 ont surperformé leurs homologues plus importants, progressant respectivement de 0,33 % et 0,47 %.

Les marchés asiatiques étaient mitigés, l'indice MSCI Asia ex-Japan perdant 0,30 %, la hausse des infections COVID-19 en Chine atténuant les espoirs de réouverture de la deuxième plus grande économie du monde. [MKTS/GLOB]

Les marchés américains étaient fermés pour Thanksgiving jeudi, tandis que le dollar a glissé vers un plus bas de trois mois.