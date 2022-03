Les actions indiennes restent stables, les valeurs de consommation compensant les gains de l'énergie

L'indice à valeur sûre NSE Nifty 50 a augmenté de 0,02% à 17 120,05 à 0355 GMT, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a diminué de 0,06% à 57 260,02.

Les deux indices ont gagné environ 4 % la semaine dernière, aidés par la baisse des prix du pétrole, des signes de progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine et un nouvel assouplissement des restrictions locales sur le COVID-19 dans le cadre d'une campagne de vaccination élargie.

Toutefois, l'absence de progrès concrets dans les pourparlers de paix, alors que les combats se poursuivent, et un possible embargo énergétique contre la Russie par l'Union européenne ont fait bondir à nouveau les prix du pétrole. [O/R]

Les détaillants de carburant contrôlés par l'État en Inde, qui est le troisième plus grand consommateur et importateur de pétrole au monde, vont augmenter les prix à la pompe de l'essence et du diesel pour la première fois depuis novembre, ont déclaré deux revendeurs à Reuters tard lundi.

Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp et Indian Oil Corp ont gagné entre 1,6% et 2,5%.

L'indice Nifty FMCG a baissé de 1,01%. Le géant de la consommation Hindustan Unilever a perdu 2% et a été le plus grand perdant en pourcentage du Nifty 50.