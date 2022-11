Les actions indiennes s'apprêtent à ouvrir en baisse alors que la Fed maintient sa position hawkish.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en baisse de 0,94% à 0211 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 1,53%. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 0,34% à 18 082,85 mercredi, tandis que le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 0,35% à 60 906,09, les indices mettant fin à quatre sessions consécutives de gains.

La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base mercredi, comme largement attendu, et a déclaré que sa lutte contre l'inflation nécessitera une nouvelle hausse des coûts d'emprunt.

En ce qui concerne le passage à des augmentations de taux plus faibles, M. Powell a déclaré que "ce temps est venu et qu'il pourrait arriver dès la réunion de décembre", tout en ajoutant qu'"aucune décision n'a encore été prise" sur les mesures à prendre lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market du mois prochain.

Plus tard dans la journée, le Comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India se réunira, et devrait discuter de sa réponse au gouvernement après avoir échoué à atteindre son objectif d'inflation pendant trois trimestres consécutifs. Toutefois, le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré que la RBI ne rendrait pas immédiatement publics les détails de son rapport.

Sur le front des bénéfices, Adani Enterprises Ltd, Adani Wilmar Ltd et Hero Motocorp Ltd sont parmi les sociétés qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 14,36 milliards de roupies indiennes (173,61 millions de dollars) d'actions mercredi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 13,78 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Stocks de sucre : Le gouvernement indien a augmenté le prix jusqu'à 65,61 roupies pour l'achat d'éthanol provenant des sucreries, car le pays veut stimuler le mélange avec l'essence, a déclaré mercredi le ministre du pétrole Hardeep Singh Puri.

** Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd a annoncé un bénéfice de 4,48 milliards de roupies pour le trimestre de septembre, soit une baisse de 56,2% en glissement annuel.

** JK Paper Ltd a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre qui a presque triplé, aidé par une forte demande pour ses cartons d'emballage et ses papiers pour copieurs.

** Redington Ltd, le plus grand distributeur indien de produits Apple et informatiques, a annoncé un bond de 26% de son bénéfice au trimestre de septembre, grâce à une forte demande intérieure de téléphones, d'ordinateurs portables et de logiciels.

** Mahindra Holidays and Resorts India Ltd a annoncé une baisse de 30,7 % de son bénéfice pour le deuxième trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses et de la baisse des revenus de ses opérations européennes.

(1 $ = 82,7120 roupies indiennes)