Les actions indiennes s'apprêtent à ouvrir en demi-teinte, à l'instar de l'Asie.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,08 % à 17 959,50, à 7 h 46 IST.

Sur les marchés plus larges, la jauge MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,34 %.

L'économie de la Chine a ralenti au quatrième trimestre en raison des restrictions strictes du COVID, entraînant la croissance de 2022 à l'une des pires depuis près d'un demi-siècle et renforçant les inquiétudes sur la croissance mondiale.

Les investisseurs attendront également la décision de la Banque du Japon concernant le resserrement de sa politique monétaire. La BOJ, qui a donné le coup d'envoi de sa réunion de politique générale de deux jours mardi, a fait figure d'exception en s'accrochant aux mesures de relance alors que la plupart des banques centrales du monde sont enfermées dans des cycles de hausse des taux. Si la BOJ change sa position sur le stimulus monétaire, cela pourrait exercer une pression à la hausse sur les rendements sur les marchés mondiaux.

Les marchés américains étaient fermés lundi pour un jour férié.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série de ventes pour le dix-septième jour consécutif - la plus longue série depuis six mois - en se débarrassant de 7,51 milliards de roupies (92,00 millions de dollars) d'actions sur une base nette lundi.

Les investisseurs nationaux ont acheté 6,86 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

VALEURS À SUIVRE

** Actions des producteurs et raffineurs de pétrole : L'Inde a réduit sa taxe exceptionnelle sur le pétrole brut et les exportations de carburant pour turbines d'aviation (ATF) et de diesel, selon une notification du gouvernement datée du 16 janvier.

** Siemens India : La société obtient une commande de 260 milliards de roupies des chemins de fer indiens pour 1 200 locomotives de 9 000 chevaux. Il s'agit de la plus grande commande unique dans l'histoire de Siemens en Inde.

** Angel One : La société annonce une hausse de 38% de son bénéfice net au troisième trimestre, elle approuve également un dividende intérimaire de 9,60 roupies par action.

** JSW Ispat : La perte nette consolidée de la société se creuse au cours du trimestre de décembre.

(1 $ = 81,6280 roupies indiennes)