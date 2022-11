Les actions indiennes s'apprêtent à ouvrir en douceur ; la réunion de la Fed est au centre de l'attention.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en baisse de 0,05% à partir de 0204 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,2%. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a clôturé en hausse de 0,74% à 18 145,40 mardi, et le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,62% à 61 121,35.

Dans la nuit, une enquête montrant que les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en septembre a réduit l'espoir que la Fed pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux d'intérêt.

On s'attend à ce que la Fed augmente les taux d'intérêt de 75 points de base mercredi, tandis que les investisseurs seront attentifs aux indices sur les futurs plans de hausse des taux de la banque centrale.

Une réunion du comité de politique monétaire de la Reserve Bank of India est également à l'ordre du jour. Prévu pour le 3 novembre, le comité de politique monétaire pourrait discuter de sa réponse au gouvernement concernant son incapacité à respecter son objectif d'inflation pendant trois trimestres consécutifs.

Sur le front des bénéfices, Adani Transmission Ltd, Jindal Stainless Ltd et Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd sont parmi les sociétés qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 26,10 milliards de roupies indiennes (315,79 millions de dollars) d'actions mardi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 7,30 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Le conglomérat métallurgique et pétrolier Vedanta Ltd s'attend à des revenus annuels de 50 milliards de dollars au cours des deux ou trois prochaines années, soit environ le double des revenus prévus pour l'exercice 2023, car il cherche à augmenter sa production, notamment de métaux utilisés dans les batteries de voitures électriques, a déclaré son président.

** Adani Ports and Special Economic Zone APSE.NS, le plus grand opérateur privé de ports en Inde, a annoncé mardi une hausse de 69 % de son bénéfice trimestriel, grâce à de forts volumes de marchandises.

** Sun Pharmaceutical Industries Ltd a annoncé mardi une hausse surprise de 10,5% de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une augmentation des ventes de médicaments spécialisés.

** Le fournisseur de services informatiques Tech Mahindra a annoncé mardi un bénéfice et un revenu trimestriels supérieurs aux prévisions, grâce à une forte demande. La société a également déclaré un dividende spécial.

La société a également déclaré un dividende spécial. ** Kansai Nerolac Paints Ltd a annoncé mardi une hausse plus faible que prévu de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison de la hausse des coûts des intrants et d'une compression de la demande due à des pluies non saisonnières.

** Voltas Ltd a affiché mardi une perte pour le deuxième trimestre, plombée par des dépenses plus élevées et une dépense unique liée à la résiliation d'un contrat.

(1 $ = 82,6500 roupies indiennes)